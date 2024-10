Zelenskiy apresenta "plano de vitória" da Ucrânia aos líderes da UE

"Um convite imediato para a Ucrânia se juntar à Otan seria decisivo. Putin precisa ver que seus cálculos geopolíticos não valem nada", disse Zelenskiy aos líderes dos países da UE, a maioria dos quais também é membro da Otan.

"Putin precisa respeitar nossa força, e não fazer com que o mundo livre trema diante de suas ameaças", afirmou Zelenskiy.

Putin citou a possível adesão da Ucrânia à Otan como motivo para a invasão.

O plano de cinco pontos de Zelenskiy chega em um momento crítico da guerra, quando as forças de Moscou avançam no leste, um inverno sombrio de cortes de energia se aproxima e a eleição presidencial dos EUA lança incertezas sobre o futuro do apoio ocidental.

Mas não havia sinal imediato de que os aliados mais poderosos de Kiev estivessem prontos para apoiar os elementos mais sensíveis do plano - como um convite da Otan - mesmo em meio a promessas de apoio contínuo à Ucrânia.

Questionado sobre o plano ao chegar à cúpula, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse: "Vocês conhecem a posição da Alemanha sobre as questões envolvidas. Isso não mudará".