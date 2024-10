"É assim que um herói morre", dizem moradores de Gaza sobre morte de Sinwar no campo de batalha

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Para um pai de Gaza, a morte de Yahya Sinwar em combate tentando repelir um drone com um pedaço de pau foi "a forma como os heróis morrem", e, para outros, um exemplo para gerações futuras, mesmo enquanto alguns lamentavam o custo desastroso da guerra que ele desencadeou com Israel.

Sinwar, o arquiteto do ataque mortal do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 que desencadeou o conflito em Gaza, foi morto na última quarta-feira em um tiroteio com as forças israelenses após uma caçada de um ano, e sua morte foi anunciada na quinta-feira.