Putin diz que Brics vai gerar maior parte do crescimento econômico global

MOSCOU (Reuters) - O grupo Brics gerará a maior parte do crescimento econômico global nos próximos anos graças ao seu tamanho e crescimento relativamente rápido em comparação com o das nações ocidentais desenvolvidas, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira.

Putin será o anfitrião de uma cúpula do grupo na cidade de Kazan, de 22 a 24 de outubro. Ele espera construir o Brics - que se expandiu para incluir Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - como um poderoso contrapeso ao Ocidente na política e no comércio.

"Os países da nossa associação são essencialmente os impulsionadores do crescimento econômico global. Em um futuro próximo, o Brics gerará o principal aumento do PIB global", disse Putin a autoridades e empresários no fórum de negócios do Brics em Moscou.