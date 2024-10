MOSCOU (Reuters) - A Rússia saudou a iniciativa de paz chinesa e brasileira sobre a Ucrânia, que foi discutida em reuniões bilaterais à margem do fórum do Brics em Kazan, informou a agência de notícias Interfax citando um assessor sênior do Kremlin nesta quarta-feira.

Putin ofereceu um jantar na terça-feira para os chefes de Estado que chegaram à Rússia para a reunião e teve conversas individuais com vários deles, disse Yuri Ushakov.

(Reportagem da Reuters)