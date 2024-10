Condado da Pensilvânia investiga supostos registros fraudulentos de eleitores

Por Joseph Ax

(Reuters) - Autoridades do Estado da Pensilvânia estão examinando 2.500 formulários de registros de eleitores devido a uma suposta fraude, disseram autoridades nesta sexta-feira, menos de duas semanas antes da eleição presidencial de 5 de novembro.

Os formulários foram entregues em dois lotes separados no órgão eleitoral do Condado de Lancaster antes do prazo final de registro, na segunda-feira, de acordo com Ray D'Agostino, membro da organização.