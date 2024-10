Explosões são ouvidas na capital do Irã e nas proximidades de Karaj, segundo mídia semioficial iraniana

DUBAI (Reuters) - Várias explosões fortes foram ouvidas na capital do Irã, Teerã, e na cidade vizinha Karaj, no início do sábado (horário local), disse a mídia semioficial iraniana, acrescentando que a causa era desconhecida.

A TV estatal do Irã disse que várias explosões fortes foram ouvidas ao redor da capital, mas não houve nenhum comentário oficial sobre a origem das explosões.

Israel vem planejando uma resposta a uma barragem de mísseis balísticos realizada pelo Irã em 1º de outubro, o segundo ataque direto de Teerã a Israel em seis meses.