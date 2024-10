Israel ataca alvos militares do Irã; relatos de explosões nos arredores de Teerã

Esses ataques ocorreram depois que Israel matou os principais líderes do Hezbollah, aliado do Irã, no Líbano. Os militantes do Hezbollah se juntaram à luta contra Israel em apoio ao Hamas, o grupo militante palestino baseado em Gaza, também alinhado ao Irã, que atacou Israel em 7 de outubro de 2023.

"Em resposta a meses de ataques contínuos do regime do Irã contra o Estado de Israel -- neste momento, as Forças de Defesa de Israel estão realizando ataques precisos contra alvos militares no Irã", disseram as Forças de Defesa de Israel em um comunicado.

Israel tem o direito e o dever de responder aos ataques de Teerã e seus aliados, que incluíram ataques com mísseis lançados de solo iraniano, disseram os militares.

"Nossas capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas", acrescentaram.

O escopo do ataque não ficou imediatamente claro, mas uma emissora pública israelense disse que dezenas de caças estavam atacando alvos militares.

Os alvos não incluíam infraestrutura de energia ou instalações nucleares, informaram a NBC News e a ABC News, citando uma autoridade israelense. O presidente dos EUA, Joe Biden, havia advertido que Washington, o principal aliado e fornecedor de armas de Israel, não apoiaria um ataque às instalações nucleares de Teerã e disse que Israel deveria considerar alternativas a atacar os campos de petróleo do Irã.