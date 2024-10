Após ataques de Israel, chanceler alemão pede ao Irã que evite escalada

BERLIM (Reuters) - O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, pediu que o Irã encerre o ciclo de escaladas nos conflitos após ataques israelenses contra instalações militares iranianas, ocorridas no começo deste sábado, dizendo que a ponderação pode abrir caminho para a paz no Oriente Médio.

"Minha mensagem para o Irã é clara: não podemos continuar com reações massivas de escalada. Isso precisa acabar agora. Traria a oportunidade para o desenvolvimento pacífico do Oriente Médio", afirmou Scholz em publicação na rede social X.

Israel atacou instalações militares do Irã no começo deste sábado, mas a sua retaliação contra um ataque iraniano ocorrido neste mês não aparentou estar direcionada contra os alvos petrolíferos e nucleares do país, depois de pedidos urgentes de aliados e vizinhos para que houvesse parcimônia.