Geórgia vota em eleição vista como escolha entre Rússia e Ocidente

Por Felix Light e Lucy Papachristou

TBILISI (Reuters) - Os georgianos votam neste sábado em uma eleição parlamentar vista por ambos os lados como uma batalha existencial que vai determinar se o país se aproxima mais do Ocidente ou volta a ficar mais sob influência russa.

O pleito opõe o partido Sonho Georgiano, que está no poder desde 2012, contra quatro blocos representando uma oposição pró-Ocidente. A votação começou à 1h no horário de Brasília e vai até as 13h. Cerca de 3,5 milhões de georgianos estão elegíveis para o voto.