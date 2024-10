Israel atinge alvos militares no Irã; danos limitados reduzem temores de escalada

Por Parisa Hafezi e Emily Rose e Ahmed Tolba

DUBAI/JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - Israel bombardeou instalações militares iranianas no começo deste sábado, mas sua retaliação a um ataque do Irã ocorrido neste mês não teve como alvo as sensíveis infraestruturas petrolíferas e nucleares do país, evitando assim uma promessa imediata de vingança.

O risco de maior conflagração entre os dois rivais, que são fortemente armados, tensionou uma região que já passa por problemas com a guerra na Faixa de Gaza e no Líbano, mas a resposta inicial de Teerã foi o silêncio.