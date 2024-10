Líderes da Commonwealth dizem que "chegou a hora" de discutir reparações pela escravidão

Por James Redmayne e Catarina Demony

APIA, Samoa (Reuters) - Líderes da Commonwealth, que encerram uma semana de conversas em Samoa, afirmaram neste sábado que chegou a hora de discutir se o Reino Unido deveria se comprometer em pagar indenizações por causa do seu papel no transporte negreiro pelo oceano Atlântico.

A escravidão e a reação às mudanças climáticas são dois dos principais temas para os representantes dos 56 países do grupo, a maioria com raízes no Império Britânico, no Encontro de Chefes de Governo da Commonwealth, que começou na segunda-feira na ilha do oceano Pacífico.