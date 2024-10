Ataques israelenses matam dezenas de pessoas no norte de Gaza enquanto negociações de cessar-fogo são retomadas

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Ataques militares israelenses mataram pelo menos 45 palestinos em toda a Faixa de Gaza neste domingo, a maior parte deles no norte do enclave, disseram autoridades de saúde palestinas, enquanto as tentativas para alcançar um cessar-fogo na guerra que já dura mais de um ano foram retomadas no Catar.

Diretores da CIA e da agência de inteligência israelense Mossad se reunirão com o primeiro-ministro do Catar neste domingo em Doha, disse à Reuters uma autoridade com conhecimento das negociações.