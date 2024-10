Eleitores de 51 cidades voltam às urnas para 2º turno marcado por duelos entre candidatos de Lula e Bolsonaro

Além disso, o duelo entre Lula e Bolsonaro se dará também em capitais mesmo sem candidatos do PT ou do PL, como em São Paulo, onde o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), apoiado por Bolsonaro, enfrentará o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), apoiado entusiasticamente por Lula.

De acordo com as pesquisas, Nunes deverá vencer a disputa na maior cidade do país.

Lula, que colocou na capital paulista seu maior empenho na eleição municipal deste ano, foi forçado a desistir de seu último evento de campanha com Boulos, no sábado, após sofrer um acidente doméstico no final de semana passado -- uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada.

Outra capital em que haverá duelo entre apoiados por Lula e Bolsonaro é Belo Horizonte, onde o bolsonarista de primeira hora Bruno Engler (PL), que venceu o primeiro turno, enfrentará o atual prefeito, Fuad Noman (PSD).

Pelo que sinalizam as pesquisas, Engler deve sofrer a virada de Noman, que passou a ter o apoio de Lula no segundo turno depois que o candidato petista, Rogerio Correia, foi derrotado no primeiro turno da disputa.

Em Porto Alegre, o candidato alinhado ao bolsonarismo Sebastião Melo (MDB) enfrentará como amplo favorito a candidata petista Maria do Rosário.