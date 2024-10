Eleitores punem premiê do Japão, resultado eleitoral ainda não está claro

Por Sakura Murakami e John Geddie e Tim Kelly

TÓQUIO (Reuters) - A coalizão governista do Japão deverá perder sua maioria parlamentar, segundo as pesquisas de boca-de-urna para as eleições gerais deste domingo, aumentando a incerteza sobre a composição do governo da quarta maior economia do mundo.

Uma pesquisa da Nippon TV mostrou que a sigla do primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, o Partido Liberal Democrático (PLD), que governou o Japão durante quase toda a sua história no pós-guerra, e seu parceiro menor de coalizão, Komeito, obteriam 198 das 465 cadeiras na câmara baixa do Parlamento japonês.