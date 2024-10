Ex-presidente da Bolívia, Evo Morales diz ter tido carro atingido por tiros

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o conteúdo do vídeo ou a alegação de Morales.

O incidente e as alegações podem desencadear mais agitação e instabilidade no país sul-americano, em um momento de alta tensão, com os partidários de Morales bloqueando as principais rodovias e entrando em confronto com as forças de segurança que tentam desobstruí-las.

Em uma entrevista de rádio após o incidente, Morales disse que dois veículos o interceptaram na estrada e dispararam contra seu carro, afirmando que uma bala passou a "centímetros" de sua cabeça. "Não sei se eram soldados ou policiais", disse Morales.

O vice-ministro da Segurança, Roberto Ríos, disse a jornalistas que a polícia não havia realizado nenhuma operação contra o ex-presidente.

"Como autoridades encarregadas da segurança do Estado, somos obrigados a investigar qualquer denúncia, seja ela verdadeira ou falsa", disse Ríos.

No sábado, o governo criticou Morales por "desestabilizar" o país com duas semanas de bloqueios de estradas que congestionaram o fornecimento de alimentos e combustível em todo o país. O governo o acusou de tentar "interromper a ordem democrática".