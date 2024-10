Netanyahu diz que Israel atingiu Irã duramente

Os ataques aéreos de Israel "atingiram em cheio" as defesas e a produção de mísseis do Irã, afirmou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, neste domingo, mas o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, disse que os danos do ataque de sábado não devem ser exagerados.

Com a guerra em curso em Gaza e no Líbano, o confronto direto entre Israel e o Irã corre o risco de se transformar em uma conflagração regional. Mas, um dia após os ataques aéreos, não havia sinais de que eles provocariam outra rodada de escalada.

No entanto, os pesados combates no Líbano entre as forças israelenses e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, que se intensificaram drasticamente nas últimas semanas, continuaram neste domingo com um ataque aéreo israelense que matou oito pessoas em um bloco residencial em Sidon, segundo médicos.