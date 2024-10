Partido governista da Geórgia vence eleição contestada com apuração quase completa

Por Felix Light e Lucy Papachristou

TBILISI (Reuters) - O partido governista Sonho Georgiano recebeu mais de 54% dos votos na eleição parlamentar da Geórgia no sábado, informou a comissão eleitoral neste domingo, embora o resultado tenha sido contestado pelos partidos de oposição.

O resultado, com mais de 99% das urnas apuradas, foi um duro golpe para os georgianos pró-Ocidente, que haviam ido às urnas encarando o pleito como uma escolha entre um partido governista que aprofundou laços com a Rússia e uma oposição que pretende acelerar a integração com a União Europeia.