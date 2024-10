Partidos de centro e da direita consolidam vitória no 2º turno das eleições municipais

Partido que ao mesmo tempo faz parte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da administração estadual de São Paulo do governador Tarcísio de Freitas, o PSD encerrou a eleição municipal como o principal ganhador, com 887 prefeituras.

Em segundo lugar ficou o MDB -- outro partido que está no governo federal, mas que faz oposição a Lula em outros Estados, como São Paulo -- com 853 prefeituras, seguido pelo PP, em terceiro, com 746 prefeituras.

O quarto lugar foi o União Brasil, com 583 prefeituras, e depois o PL do ex-presidente Bolsonaro, com 516 municípios. O PT de Lula ficou com o nono maior número de prefeituras, com 252 vitórias.

Das 26 capitais brasileiras, o PSD e o MDB venceram em cinco cada. União Brasil e PL conquistaram cada um quatro capitais, enquanto PP e Podemos ficaram com duas cada.

O PT venceu somente na capital do Ceará, em uma disputa muito apertada vencida por Evandro Leitão contra o bolsonarista André Fernandes (PL) -- 50,38% a 49,62%.

O resultado também indicou a força da máquina na disputa. Dos 20 prefeitos de capital candidatos à reeleição, somente quatro não venceram.