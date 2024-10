Putin diz que Moscou responderá se Ocidente ajudar a Ucrânia a atacar a Rússia com mísseis

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse neste domingo que o Ministério da Defesa da Rússia está trabalhando em diferentes formas de resposta caso os Estados Unidos e seus aliados da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ajudem a Ucrânia a atacar a Rússia com profundidade por meio de mísseis de longo alcance.

A guerra na Ucrânia, que já dura 2 anos e meio, desencadeou o maior confronto entre a Rússia e o Ocidente desde os primórdios da Guerra Fria, e as autoridades russas dizem que a guerra está entrando agora em sua fase mais perigosa.

A Rússia vem sinalizando para os Estados Unidos e seus aliados há semanas que, se eles derem permissão à Ucrânia para atacar com profundidade o território russo por meio de mísseis fornecidos pelo Ocidente, Moscou considerará isso uma grande escalada nas tensões.