Trump faz comício no Madison Square Garden; Kamala vai à Filadélfia

Trump tem procurado vincular Kamala à maneira como o governo do atual presidente, Joe Biden, lidou com a imigração e a economia. Na semana passada, Trump estreou uma nova linha de ataque: "Ela quebrou tudo, e eu prometo a vocês que vou consertar".

A economia dos EUA superou o desempenho do resto do mundo desenvolvido desde a crise da Covid-19, e os mercados de ações atingiram recordes de alta este ano. No entanto, os altos preços dos alimentos, serviços públicos e moradia têm prejudicado os eleitores, que acreditam que a economia está indo na direção errada.

Kamala, que realizou um comício com Bruce Springsteen na quinta-feira, realizará outro evento importante com discurso na terça-feira no National Mall, em Washington, onde destacará os contrastes entre ela e Trump.

Trump, que realizou um comício em Long Island, Nova York, em setembro, disse que está tentando conquistar o Estado. A reeleição de Ronald Reagan foi a última vez que Nova York apoiou um republicano para presidente; o democrata Joe Biden venceu o estado em 2020 com uma diferença de 23 pontos percentuais sobre Trump.

(Reportagem de Steve Holland e James Oliphant, em Nova York, e Jeff Mason, na Filadélfia)