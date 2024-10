Chefe da Otan confirma que tropas norte-coreanas estão em Kursk, na Rússia

"As tropas norte-coreanas já estão na região de Kursk... Isso é uma escalada. As sanções por si só não são suficientes. Precisamos de armas e de um plano claro para impedir o envolvimento ampliado da Coreia do Norte na guerra na Europa", disse Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente, no X.

(Reportagem de Andrew Gray em Bruxelas, reportagem adicional de Yuliia Dysa em Kiev)