Eleição no Uruguai vai para 2º turno e reforma da previdência deve ser rejeitada

O referendo sobre segurança também fracassou, de acordo com a Equipos Consultores, garantindo menos de 40% de apoio.

Quando as seções eleitorais fecharam no domingo, centenas de apoiadores da Frente Ampla na capital Montevidéu, onde os moradores historicamente apoiam a centro-esquerda, reuniram-se em um palco com vista para a orla da cidade para aguardar os resultados.

"Somos o partido que mais cresceu nesta eleição", disse Orsi, dirigindo-se à multidão no palco.

"Nesses próximos 27 dias, vamos dar o último empurrão, com mais vontade do que nunca", acrescentou.

No entanto, os resultados mostraram que os conservadores unidos poderiam vencer a esquerda em um segundo turno.

A coalizão conservadora no poder está com dificuldade para defender seu histórico de segurança, mas espera que os sucessos na economia - com o emprego e os salários reais em alta - possam ser suficientes para convencer os eleitores em um segundo turno a escolher a continuidade em vez da mudança.