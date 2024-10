Israel proíbe agência de ajuda UNRWA, da ONU, de operar em território israelense

A agência tem relações tensas com Israel faz tempo, mas os laços se deterioraram drasticamente desde o início da guerra em Gaza, e Israel tem pedido repetidamente que a UNRWA seja desativada, com suas responsabilidades sendo transferidas para outras agências da ONU.

A ONU disse em agosto que nove funcionários da UNRWA poderiam estar envolvidos no ataque de 7 de outubro e foram demitidos. Foi descoberto que um comandante do Hamas no Líbano — morto no mês passado em ataque israelense — era ex-funcionário da UNRWA. Outro comandante, morto em Gaza na semana passada, trabalhava simultaneamente como funcionário de ajuda humanitária.

“Se as Nações Unidas não estiverem dispostas a limpar esta organização do terrorismo, dos ativistas do Hamas, então teremos que tomar medidas para garantir que eles não possam prejudicar nosso povo novamente”, disse a parlamentar israelense Sharren Haskel.

“A comunidade internacional poderia ter assumido a responsabilidade e garantido o uso de organizações adequadas para facilitar a ajuda humanitária, como o Programa Mundial de Alimentos, a Unicef e muitas outras que operam ao redor do mundo”, acrescentou Haskel.

Uma porta-voz da UNRWA disse antes da votação que a lei proposta seria um “desastre” e teria um impacto sério nas operações humanitárias em Gaza e na Cisjordânia ocupada.

“Sabemos que tentativas anteriores de substituir a UNRWA e fornecer assistência humanitária falharam miseravelmente”, disse Juliette Touma, a principal porta-voz da organização.