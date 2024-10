Japão enfrenta incerteza após nenhum partido conquistar maioria em eleição

Por John Geddie e Tim Kelly e Sakura Murakami

TÓQUIO (Reuters) - A composição do futuro governo do Japão estava em dúvida na segunda-feira, depois que os eleitores puniram a coalizão do primeiro-ministro Shigeru Ishiba em uma eleição antecipada no fim de semana, não deixando nenhum partido com um mandato claro para liderar a quarta maior economia do mundo.

A incerteza fez com que a moeda iene atingisse o valor mais baixo em três meses, com os analistas se preparando para dias, ou possivelmente semanas, de disputas políticas para formar um governo e, possivelmente, uma mudança de líder.