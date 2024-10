Não haverá limite ao uso de armas dos EUA pela Ucrânia se Coreia do Norte entrar na guerra, diz Pentágono

Por Phil Stewart e Andrew Gray

WASHINGTON/BRUXELAS (Reuters) - Os Estados Unidos não imporão novos limites ao uso de armas norte-americanas pela Ucrânia se a Coreia do Norte entrar no conflito, disse o Pentágono nesta segunda-feira, num momento em que a Otan disse que unidades militares norte-coreanas foram enviadas para a região russa de Kursk.

O envio de tropas pela Coreia do Norte está aumentando as preocupações no Ocidente de que o conflito de dois anos e meio na Ucrânia possa se expandir, mesmo com a atenção se virando para o Oriente Médio.