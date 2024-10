Palestinos dizem que 100.000 moradores estão isolados em ofensiva de Israel no norte de Gaza

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza afirmou que pelo menos 19 pessoas foram mortas por ataques aéreos e bombardeios israelenses na segunda-feira, 13 delas no norte do território costeiro devastado.

O Serviço de Emergência Civil Palestino disse que cerca de 100.000 pessoas ficaram isoladas em Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun sem suprimentos médicos ou de alimentos. A Reuters não conseguiu verificar o número de forma independente.

De acordo com o serviço de emergência, suas operações foram interrompidas devido ao ataque israelense de três semanas ao norte, uma área onde os militares disseram ter eliminado as forças de combate do Hamas no início da guerra de um ano.

As conversações lideradas por Estados Unidos, Egito e Catar para intermediar um cessar-fogo foram retomadas no domingo, após várias tentativas frustradas. O presidente do Egito propôs uma trégua inicial de dois dias para trocar quatro reféns israelenses do Hamas por alguns prisioneiros palestinos, o que seria seguido por conversações dentro de 10 dias sobre um cessar-fogo permanente.

Não houve comentário público de Israel ou do Hamas, que têm mantido condições mutuamente irreconciliáveis para encerrar a guerra.

A guerra de Gaza provocou um conflito mais amplo no Oriente Médio, aumentando a preocupação com o fornecimento global de petróleo. Israel está realizando bombardeios no Líbano e enviando forças para o sul do país em uma ofensiva para desativar o Hezbollah, apoiado pelo Irã e aliado do Hamas.