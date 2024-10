Petróleo Brent cai quase 6% após ataque limitado de Israel contra o Irã

Por volta das 9h10 (horário de Brasília), o Brent caía 5,8%, a 71,62 por barril, enquanto o WTI perdia cerca de 6%, operando a 67,31 dólars.

Os índices de referência tinham avançado 4% na semana passada em negociações voláteis, com os mercados avaliando a incerteza sobre a iminente eleição dos EUA e a extensão da resposta esperada de Israel ao ataque com mísseis iranianos em 1º de outubro.

Dezenas de jatos israelenses concluíram três ondas de ataques antes do amanhecer de sábado contra fábricas de mísseis e outros locais próximos a Teerã e no oeste do Irã, na mais recente troca de agressões entre os rivais do Oriente Médio.

O prêmio de risco geopolítico que havia sido construído nos preços do petróleo em antecipação ao ataque israelense foi cancelado, disseram os analistas.

Não há dúvida de que a resposta de Israel foi fortemente influenciada pelo governo Biden antes das eleições nos EUA, disse John Evans, da corretora de petróleo PVM.

Enquanto isso, o analista do Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar, não espera que haja uma rápida redução do conflito no Oriente Médio.