Sudaneses precisam de proteção, mas não há condições para força da ONU, diz Guterres

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou ao Conselho de Segurança nesta segunda-feira por seu apoio para ajudar a proteger civis no Sudão, mas disse que as condições no país não são adequadas para o envio de uma força da ONU.

"O povo do Sudão está vivendo um pesadelo de violência - com milhares de civis mortos e inúmeros outros enfrentando atrocidades indescritíveis, incluindo estupro generalizado e agressões sexuais", disse Guterres ao conselho.