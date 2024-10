Urna de votação no Estado de Washington pega fogo em suposto incêndio criminoso, diz polícia dos EUA

O Departamento de Polícia de Vancouver disse que respondeu a um ataque de incêndio criminoso nesta segunda-feira e removeu um "dispositivo suspeito" localizado próximo à urna.

O gabinete do secretário de Estado de Washington pediu aos eleitores que verifiquem o status de seus votos online e solicitem uma substituição caso os seus não sejam encontrados.

"Eu denuncio fortemente quaisquer atos de terror que tentem interromper eleições legais e justas no Estado de Washington", disse o secretário Steve Hobbs em comunicado. "Apesar deste incidente, tenho total confiança na capacidade de nossos oficiais eleitorais do condado de manter as eleições de Washington seguras e protegidas para todos os eleitores”.

A urna estava localizada no 3º Distrito do Estado, local de uma das disputas mais acirradas para a Câmara dos Deputados dos EUA, com a deputada democrata Marie Gluesenkamp Perez enfrentando o republicano Joe Kent.