TÓQUIO (Reuters) - O apoio do público ao gabinete do primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba caiu 18,6 pontos percentuais em relação ao início do mês, para 32%, informou a agência Kyodo News nesta terça-feira, citando sua própria pesquisa.

Também de acordo com a pesquisa, 65,7% dos entrevistados disseram que não é necessário que Ishiba renuncie por não ter conseguido uma maioria governista nas eleições do último domingo.

(Reportagem de Rocky Swift)