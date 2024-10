Juiz da Suprema Corte do México anuncia que deixará tribunal e mais renúncias são esperadas

Por Lizbeth Diaz

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O ministro da Suprema Corte do México Alfredo Gutiérrez renunciará ao tribunal no final de agosto de 2025, disse ele em carta nesta terça-feira, a primeira de várias renúncias esperadas após a aprovação de uma controversa reforma judicial.

A decisão aumenta ainda mais as tensões entre a Suprema Corte do México e o bloco governista, mantendo o risco de uma crise constitucional enquanto o Congresso e a Presidência permanecem em desacordo com o judiciário sobre a reforma.