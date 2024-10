Premiê da Itália obtém vitória apertada nas eleições regionais da Ligúria

Por Angelo Amante e Alvise Armellini

ROMA (Reuters) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e sua coalizão de direita conseguiram mais uma vitória nas eleições regionais, segundo os resultados finais da Ligúria, divulgados nesta terça-feira, um impulso de meio de mandato para o governo.

O candidato conservador Marco Bucci, prefeito da capital da Ligúria, Gênova, foi eleito presidente da região no noroeste com 48,8% dos votos, vencendo por pouco o rival de centro-esquerda e ex-ministro Andrea Orlando, com 47,4%