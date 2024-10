Presidente da China pressionou Biden a alterar linguagem sobre Taiwan, dizem fontes

Por Trevor Hunnicutt e Laurie Chen e Yimou Lee

WASHINGTON/PEQUIM/TAIPÉ (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden que mudasse a linguagem usada pelos EUA ao discutir sua posição sobre a independência de Taiwan no ano passado, de acordo com duas autoridades norte-americanas com conhecimento da conversa privada.

Durante a reunião entre Biden e Xi em novembro passado, perto de San Francisco, Xi e seus assessores pediram a Biden e sua equipe que ajustassem a linguagem das declarações oficiais dos EUA.