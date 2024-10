Cebolas foram provável fonte do surto de E. coli no McDonald's, diz órgão de saúde dos EUA

Por Ananya Mariam Rajesh

(Reuters) - O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) informou nesta quarta-feira que as cebolas servidas nos hambúrgueres Quarterão e em outros itens do cardápio do McDonald's foram a provável fonte de um surto de E. coli que deixou 90 pessoas doentes.

O surto de bactéria ligado ao sanduíche foi reportado pela primeira vez em 22 de outubro, e suspeitava-se que as cebolas fossem a fonte das infecções.