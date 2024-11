Israel bombardeia Líbano e Faixa de Gaza em meio a impulso dos EUA por trégua

Israel continuou com suas ofensivas militares contra o Hamas na Faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano, apesar dos esforços de Washington para garantir o cessar-fogo em ambas as frentes antes da eleição presidencial dos Estados Unidos na próxima terça-feira.

Médicos em Gaza disseram que cerca de 60 pessoas foram mortas e dezenas de outras ficaram feridas durante a noite e na manhã de sexta-feira em ataques israelenses na cidade de Deir Al-Balah, no campo de Nuseirat e na cidade de Al-Zawayda, todos na área central do enclave costeiro palestino, bem como no sul.

Pelo menos 10 pessoas foram mortas em um ataque israelense que atingiu a entrada de uma escola que abrigava pessoas deslocadas em Nuseirat, disseram médicos à Reuters. Outros 10 foram mortos em um carro em Khan Younis, no sul de Gaza, disseram os médicos.

O Exército israelense disse que suas tropas mataram o que chamou de terroristas armados no centro de Gaza e na área de Jabalia, ao norte de Gaza. O governo israelense não fez comentários imediatos sobre o ataque à escola, embora costume negar que tenha como alvo civis.

Israel também bombardeou os subúrbios do sul de Beirute na manhã de sexta-feira com pelo menos 10 ataques, segundo jornalistas da Reuters. Foi o primeiro bombardeio na área -- que já foi um distrito densamente povoado e reduto do Hezbollah -- em quase uma semana.

Os ataques ocorreram depois que Israel emitiu ordens de retirada para 10 bairros diferentes. Os ataques começaram antes que a série final de ordens fosse publicada.