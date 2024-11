Missouri tentar bloquear envio de observadores eleitorais do governo

O Missouri é um dos 27 Estados para os quais o Departamento de Justiça anunciou, na sexta-feira, que enviaria funcionários para monitorar locais de votação, como costuma fazer durante eleições nacionais.

Em Missouri, a única área que o departamento vai enviar monitores é St. Louis, que, em janeiro de 2021, chegou a um acordo com o Departamento de Justiça sobre preocupações com barreiras arquitetônicas e outros problemas que poderiam dificultar a votação de pessoas com deficiência.

Como parte do acordo, a Comissão Eleitoral de St. Louis concordou em permitir que o Departamento de Justiça fizesse o monitoramento, incluindo a supervisão dos locais de votação no dia da eleição.

O acordo foi fechado no final do governo Trump, quando Eric Dreiband era procurador-assistente da Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça.

O Departamento de Justiça não comentou o processo.

Embora alguns dos locais que o Departamento de Justiça vai monitorar no dia da eleição incluam condados importantes em sete Estados decisivos que devem ser cruciais para o resultado da eleição, o departamento também vai enviar pessoal para diversos outros locais, como condados no Texas, Massachusetts, Alasca, Dakota do Sul e Nova Jersey.