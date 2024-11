China adverte jovens soldados contra encontros online e jogos de azar

"Distinga-se com cuidado e mantenha certa distância ao fazer amigos online", aconselhou a postagem, e "nunca perca de vista seus princípios e faça amizades aleatórias com internautas".

A Marinha também advertiu contra os jogos de azar virtuais, que são ilegais na China, comparando o vício em jogos de azar a ser "possuído por um demônio" e alertando contra esquemas que poderiam levar a uma "queda em um abismo sem fim" de dívidas.

As Forças Armadas da China projetam uma imagem de poder, desde o lançamento de exercícios em torno de Taiwan, um país democraticamente governado, até a implantação de patrulhas no Mar do Sul da China. No entanto, o presidente Xi Jinping, que também é o comandante-chefe das Forças Armadas, tem alertado com frequência que as Forças Armadas enfrentam problemas "profundos" internos, incluindo corrupção e falta de disciplina.

(Reportagem de Liz Lee e Ryan Woo)