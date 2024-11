Dorival convoca Léo Ortiz e Martinelli para jogos do Brasil nas vagas de Militão e Rodrygo

(Reuters) - O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, foram convocados pelo técnico Dorival Júnior neste sábado para os jogos da seleção brasileira contra Venezuela, na quinta-feira em Maturín, e contra o Uruguai, no dia 19, em Salvador, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Os dois jogadores foram chamados para substituir Rodrygo e Éder Militão, ambos do Real Madrid, que se lesionaram em partida do clube neste sábado pelo Campeonato Espanhol.

Militão será submetido a uma cirurgia depois de sofrer ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) na vitória de 4 x 0 sobre o Osasuna, e deverá ficar de fora por vários meses pela segunda temporada consecutiva, informou o clube espanhol.