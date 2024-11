Ataques israelenses matam 37 pessoas, intensificando-se no centro e no sul de Gaza, segundo médicos

O morador Zaik Mohammad disse que a incursão dos tanques pegou os moradores de surpresa.

"Algumas pessoas não puderam sair e ficaram presas dentro de suas casas, apelando para sair, enquanto outras saíram correndo com tudo o que pudessem carregar enquanto fugiam", disse Mohammad, 25 anos, que mora a um quilômetro de distância da área alvo, à Reuters, por meio de um aplicativo de bate-papo.

Não houve comentários israelenses sobre a violência desta segunda-feira.

Com a guerra em Gaza agora em seu 14º mês, Israel está concentrando suas operações no norte e no centro do enclave, no que diz ser uma campanha para impedir que militantes do Hamas realizem ataques e se reagrupem.

Dezenas de milhares de moradores palestinos foram instruídos a se retirarem das áreas, alimentando o temor de que talvez nunca mais possam retornar.

As chances já pequenas de um cessar-fogo diminuíram ainda mais no fim de semana, quando o mediador Catar disse que estava suspendendo seus esforços até que Israel e o grupo palestino Hamas demonstrassem maior disposição para chegar a um acordo.