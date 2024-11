Cientistas descobrem mal-entendido sobre campo magnético de Urano

O vento solar é um fluxo de alta velocidade de partículas carregadas que emanam do sol. Os pesquisadores deram uma nova olhada em oito meses de dados da época da visita da Voyager 2 e descobriram que ela encontrou Urano apenas alguns dias após o vento solar ter esmagado sua magnetosfera -- a bolha magnética protetora do planeta -- para cerca de 20% de seu volume usual.

"Descobrimos que as condições de vento solar presentes durante o sobrevoo ocorrem apenas 4% do tempo. O sobrevoo ocorreu durante o pico máximo de intensidade do vento solar em todo aquele período de oito meses", disse o físico de plasma espacial Jamie Jasinski, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, autor principal do estudo publicado na segunda-feira no periódico Nature Astronomy.

"Teríamos observado uma magnetosfera muito maior se a Voyager 2 tivesse chegado uma semana antes", disse Jasinski.

Tal visita provavelmente teria mostrado que a magnetosfera de Urano é similar às de Júpiter, Saturno e Netuno, os outros planetas gigantes do sistema solar, disseram os pesquisadores.

Uma magnetosfera é uma região do espaço ao redor de um planeta onde o campo magnético planetário domina, criando uma zona protetora contra a radiação solar e de partículas cósmicas.

As observações da Voyager 2 deixaram uma impressão equivocada sobre a magnetosfera de Urano, que carece de plasma e possui cinturões incomumente intensos de elétrons altamente energéticos.