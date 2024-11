Donald Trump forma equipe para 2º mandato e aceita apenas partidários do MAGA

Sem ter pessoas ao seu redor com chances de questioná-lo, o presidente eleito pode achar mais fácil contornar normas estabelecidas em prol de sua agenda conservadora, afirmam tanto apoiadores quanto opositores de Trump.

Na quinta-feira, Trump nomeou a chefe de sua campanha, Susie Wiles, como a chefe de gabinete da Casa Branca. No sábado, declarou que não convidaria de volta sua ex-embaixadora na ONU, Nikki Haley, nem seu ex-secretário de Estado, Mike Pompeo, ambos críticos de algumas das condutas e das políticas de Trump, mesmo que tenham tentado uma reconciliação nos últimos meses.

Poucos dias antes da eleição de 5 de novembro, um de seus ex-chefes de gabinete, John Kelly, o chamou de "fascista" em uma entrevista. Um de seus conselheiros de segurança nacional, John Bolton, descreveu repetidamente Trump como "alguém sem inteligência". E seu segundo secretário de Defesa, Mark Esper, relatou em sua autobiografia de 2022 ter convencido Trump a não bombardear cartéis de drogas no México.

Trump, em resposta, criticou os ex-integrantes do alto escalão de seu governo, chegando a sugerir que seu segundo presidente do Estado-Maior, Mark Milley, deveria ter sido executado por traição. Desta vez, Trump afirmou que somente as pessoas que verdadeiramente acreditam nele acima de tudo — e no seu movimento "MAGA" (Make America Great Again) — seriam admitidos no governo.

"O presidente Trump disse publicamente que aprendeu com seu primeiro mandato", afirmou Mike Davis, um advogado conservador que conversa frequentemente com o presidente eleito, à Reuters.

Davis, que ajudou Trump a aprovar suas escolhas para a Suprema Corte no Senado como assessor de alto escalão no Capitólio, recebe frequentes elogios dos aliados mais conservadores de Trump.