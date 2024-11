Fonte afirma que Trump disse a Putin para não intensificar guerra na Ucrânia; Kremlin nega que eles tenham se falado

Por Gram Slattery e Humeyra Pamuk

WEST PALM BEACH/WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, e o aconselhou a não intensificar a guerra na Ucrânia, disse uma fonte familiarizada com a conversa, mas o Kremlin negou que os dois tenham se falado.

A fonte afirmou à Reuters no domingo que Trump, que tem criticado a escala do apoio militar e financeiro dos EUA para Kiev e disse que vai acabar com a guerra rapidamente, conversou com Putin nos últimos dias.