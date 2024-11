Incêndio florestal em Nova Jersey continua a crescer, apesar das chuvas

Metade da contenção está em Nova York e a outra metade em Nova Jersey, disseram as autoridades, acrescentando que as chuvas que ocorreram durante a noite permitiram às equipes de combate a incêndios descansar.

Enquanto isso, na Califórnia, ventos fortes ameaçaram contribuir com a expansão de um grande incêndio florestal.

Incêndios florestais são ocorrências relativamente comuns na Califórnia, mas são incomuns na Costa Leste.

O incêndio em Jennings Creek já matou uma pessoa, um funcionário de 18 anos do Departamento de Parques do Estado de Nova York, de acordo com a polícia local. Em um comunicado, a polícia informou que Daniel Vásquez morreu lutando contra o incêndio que atingiu a Sterling Forest, às margens do Lago Greenwood.

Na Califórnia, os bombeiros estão pouco a pouco ganhando terreno no incêndio de Mountain Fire, de 8.350 hectares, que queimou cerca de 80 quilômetros a noroeste de Los Angeles.

O incêndio, que começou na última quarta-feira, foi contido em 36% depois de destruir mais de 160 estruturas, de acordo com o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia.