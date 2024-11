Juízes italianos bloqueiam novamente detenção de imigrantes na Albânia

Um grupo de imigrantes, do Egito e de Bangladesh, foi levado para o país dos Bálcãs após ser interceptado no mar na semana passada. Inicialmente havia oito deles, mas um foi transferido para a Itália por motivos de saúde.

"Um encaminhamento (...) foi escolhido como o instrumento mais adequado para esclarecer vários elementos de compatibilidade duvidosa com a lei supranacional (da UE)", disse uma declaração do tribunal de Roma.

Após a decisão do tribunal de Roma, os imigrantes deixaram o centro de detenção no final desta segunda-feira e estavam sendo transferidos para o porto de Brindisi, no sul da Itália, segundo duas fontes do governo italiano.

A decisão aumentou as tensões entre o governo de coalizão e os juízes.

"Outra decisão política não contra o governo, mas contra os italianos e sua segurança", disse Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro e líder do partido anti-imigração Liga.

Os juízes desferiram um primeiro golpe contra o plano de Meloni no mês passado, determinando que o primeiro lote de imigrantes em busca de asilo, detidos na Albânia, tinha que retornar à Itália devido a preocupações com sua situação legal, após uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJE) sobre o assunto.