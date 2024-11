Marcha da extrema-direita atrai milhares de pessoas no Dia da Independência em Varsóvia

A Confederação de extrema-direita, cujos políticos estão entre os organizadores do evento, parece ter melhorado nos resultados desde as eleições, tendo agora cerca de 12% das intenções de voto, espelhando ganhos similares em partes da Europa com uma reação anti-imigração.

Durante os seus oito anos no poder, o partido nacionalista Lei e Justiça (PiS) buscou adotar valores familiares mais conservadores na vida pública, incluindo a introdução de uma proibição quase total do aborto e aumento do controle sobre os meios de comunicação e o judiciário.

As autoridades de Varsóvia disseram que cerca de 90 mil pessoas participaram da marcha, enquanto os organizadores estimaram a presença em torno de 200 mil.

(Reportagem de Marek Strzelecki e Aleksandra Szmigiel-Wisniewska)