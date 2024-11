Ministro israelense diz que 'chegou a hora' de anexação da Cisjordânia

"A última vez que discutimos essa questão foi no primeiro mandato do presidente Trump", disse ele. "E, portanto, digamos que, se for relevante, será discutido novamente também com nossos amigos em Washington."

Há décadas, os Estados Unidos apoiam uma solução de dois Estados entre israelenses e os palestinos e pedem que Israel não expanda os assentamentos.

A Cisjordânia está entre os territórios capturados por Israel na guerra de 1967 no Oriente Médio e onde palestinos, com apoio internacional, buscam a condição de Estado. A maioria das potências mundiais considera os assentamentos ilegais. Israel contesta isso, citando reivindicações históricas sobre a Cisjordânia e descrevendo-a como um pilar de sua segurança.