Netanyahu aprovou ataques com pagers contra Hezbollah, diz porta-voz

Uma autoridade do Hezbollah, falando sob condição de anonimato, disse que o incidente foi a "maior falha de segurança" do grupo em quase um ano de conflito com Israel.

Entre as vítimas levadas às pressas para o hospital, muitas tinham ferimentos nos olhos, dedos faltando ou buracos abertos no abdômen, segundo testemunhas da Reuters, indicando sua proximidade com os dispositivos no momento da detonação.

No total, o ataque com pagers e um segundo ataque no dia seguinte, que ativou walkie-talkies armados, mataram 39 pessoas e feriram mais de 3.400.

A mídia israelense informou que Netanyahu reivindicou a responsabilidade pelo ataque durante uma reunião do gabinete, dizendo aos ministros que as autoridades de defesa e as figuras políticas graduadas se opunham à detonação dos pagers, mas que ele prosseguiu com a operação.

Os combatentes do Hezbollah têm usado pagers como um meio de comunicação de baixa tecnologia em uma tentativa de evitar o rastreamento de localização israelense, disseram duas fontes familiarizadas com as operações do grupo à Reuters este ano. Um pager é um dispositivo de telecomunicações sem fio que recebe e exibe mensagens.

Israel acompanhou as detonações de pagers com a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo e com o lançamento de incursões no sul do Líbano.