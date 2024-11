Preocupações com Trump e ausências de líderes complicam negociações na COP29

Trump tem chamado as mudança climáticas de farsa e disse que vai retirar novamente os EUA do Acordo de Paris, o tratado global para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, o que ele fez durante sua primeira passagem pela Casa Branca.

Apesar das preocupações com Trump, os EUA, sob o governo Biden, fizeram uma declaração antecipada positiva com um acordo inédito no mundo para garantir alguns dos empréstimos do Banco Asiático de Desenvolvimento.

Este ano está a caminho de ser o mais quente já registrado. Tanto os países ricos quanto os pobres têm sido afetados por eventos climáticos extremos, incluindo inundações na África, no Rio Grande do Sul, no litoral da Espanha e no Estado norte-americano da Carolina do Norte, e secas na América do Sul, no México e no oeste dos EUA.

No entanto, muitas pessoas reunidas em Baku temem que o descompromisso dos EUA possa levar outros países a voltar atrás em suas promessas climáticas existentes ou a reduzir suas ambições futuras.