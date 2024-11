Príncipe herdeiro saudita condena ataques de Israel aos palestinos como "genocídio"

RIAD (Reuters) - O príncipe herdeiro e governante de fato da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, condenou o que ele chamou de "genocídio" cometido por Israel contra os palestinos durante um discurso em uma cúpula de líderes de países muçulmanos e árabes em Riad nesta segunda-feira.

"O Reino renova sua condenação e rejeição categórica do genocídio cometido por Israel contra o povo palestino irmão", disse o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman em uma cúpula islâmica árabe, ecoando os comentários do ministro das Relações Exteriores saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, no final do mês passado.

Ele pediu à comunidade internacional que impeça Israel de atacar o Irã e que respeite a soberania do país.