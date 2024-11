Realeza do Catar briga na Justiça do Reino Unido pelo diamante milionário

LONDRES (Reuters) - Dois ramos da família real do Catar iniciaram disputa por um diamante avaliado em milhões de dólares no Tribunal Superior de Londres nesta segunda-feira, com empresa administrada por primo do emir do Catar tentando fazer valer seu suposto direito de comprar a pedra preciosa de 70 quilates.

A disputa pelo diamante "Idol's Eye" (olho do ídolo) coloca o colecionador de arte xeique Hamad bin Abdullah Al Thani, primo do governante do Catar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, contra parentes do ex-ministro da cultura xeique Saud bin Mohammed Al Thani.

O xeique Saud, que foi ministro da cultura do Catar entre 1997 e 2005, era um dos colecionadores de arte mais prolíficos do mundo e comprou o diamante Idol's Eye no início dos anos 2000.